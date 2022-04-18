Белград, , 18:10 — REGNUM Приштина навязывает Белграду несуществующие сроки для достижения окончательного решения по поводу использования автомобильных номеров центральной Сербии и сепаратистского Косово. Об этом говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии, опубликованном 18 апреля в ответ на слова премьера Косово Альбина Курти о 21 апреля как о крайнем сроке для достижения долгосрочного решения.

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В сообщении канцелярии также отмечается, что во временном соглашении об использовании автомобильных номеров, достигнутом при посредничестве Брюсселя 30 сентября, говорится лишь о том, что компромиссный режим стикеров будет применяться «до достижения договоренности об окончательном решении».

Сербская сторона также подчеркивает, что в ранее достигнутых с Приштиной соглашениях нигде не упоминается принцип «взаимности», как об этом говорит Курти.

«Долгосрочное решение, о котором говорится в пункте 3 Соглашения от 30 сентября 2021 года, может быть достигнуто только в рамках диалога на высшем политическом уровне, и оно должно основываться на выводах рабочей группы, действующей при посредничестве ЕС. В соглашении от 30 сентября четко обозначено: «В течение шести месяцев со дня первой встречи рабочая группа в формате диалога на высоком уровне представить свои выводы, касающиеся достижения долгосрочного решения», — процитировал телеканал РТС сообщение Канцелярии по Косово и Метохии.

Поэтому, подчеркивается в сообщении, действующий режим стикеров не прекратится 21 апреля, как это пытаются представить представители сепаратистских властей в Приштине.

«Мы призываем политиков в Приштине не использовать эту тему для того, чтобы вызвать новую дестабилизацию в крае и не предпринимать односторонние действия, которые не соответствуют подписанному документу», — говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, что в сентябре 2021 года Приштина в одностороннем порядке запретила использование автомобильных номеров центральной Сербии на территории Косово. Это вызвало недовольство сербов, проживающих в южном крае. После долгосрочной блокады дорог на севере Косово делегации Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя договорились о том, что на территории Косово и центральной Сербии будет действовать режим стикеров — при пересечении административной линии автомобилисты будут заклеивать специальными стикерами государственную символику.