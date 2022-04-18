Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Законодатели от Демократической партии США в ближайшие месяцы придут к компромиссу по законопроекту о борьбе с изменением климата, который затем сможет подписать президент Джо Байден. Об этом 18 апреля сообщает Reuters со ссылкой на представителя демократов Джейми Раскин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Либеральное крыло партии также должно быть готово пойти на компромисс, заявил Раскин, но при этом не дал никаких подробностей о характере данных компромиссов.

«Мы должны закрыть сделки, которые должны быть закрыты и при этом организовать крепкий союз», — указал главный либерал в палате представителей США.

Напомним, что ранее демократы не смогли договориться по законопроекту о федеральных инвестициях в размере $1,75 трлн, которые среди прочего должны помочь сократить выбросы ископаемого топлива.

Законопроект провалился после того, как консервативный сенатор-демократ Джо Манчин заявил о своей оппозиции.