Вашингтон, 18 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Законодатели от Демократической партии США в ближайшие месяцы придут к компромиссу по законопроекту о борьбе с изменением климата, который затем сможет подписать президент Джо Байден. Об этом 18 апреля сообщает Reuters со ссылкой на представителя демократов Джейми Раскин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Либеральное крыло партии также должно быть готово пойти на компромисс, заявил Раскин, но при этом не дал никаких подробностей о характере данных компромиссов.

«Мы должны закрыть сделки, которые должны быть закрыты и при этом организовать крепкий союз», — указал главный либерал в палате представителей США.

Напомним, что ранее демократы не смогли договориться по законопроекту о федеральных инвестициях в размере $1,75 трлн, которые среди прочего должны помочь сократить выбросы ископаемого топлива.

Законопроект провалился после того, как консервативный сенатор-демократ Джо Манчин заявил о своей оппозиции.