Москва, 18 апреля 2022, 16:58 — REGNUM Режиссёр Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») рассказал, что закончил писать сценарий для фильма «Моника». Об этом 18 апреля пишет «Канобу».
По словам Балагова, он не снял ни одного кадра будущей картины и пока у него нет такой возможности. Однако режиссёр отметил, что сохранит сценарий, поскольку он считает, что эта история должна быть рассказана.
Ранее Кантемир Балагов заявил, что покинул Россию. Он получил визу и улетел в США.
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