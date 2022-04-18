Москва, 18 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Режиссёр Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») рассказал, что закончил писать сценарий для фильма «Моника». Об этом 18 апреля пишет «Канобу».

Цитата из к/ф «Дылда». реж Кантемир Балагов. 2019. Россия Разговор

По словам Балагова, он не снял ни одного кадра будущей картины и пока у него нет такой возможности. Однако режиссёр отметил, что сохранит сценарий, поскольку он считает, что эта история должна быть рассказана.

Ранее Кантемир Балагов заявил, что покинул Россию. Он получил визу и улетел в США.