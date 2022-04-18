Манчестер, Великобритания, 18 апреля 2022, 16:58 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте, «Манчестер Сити» проявляется интерес к 22-летнему фланговому нападающему «Милана» и сборной Португалии Рафаэлу Леау.
По информации источника, «россонери» готовы отпустить португальца, если «горожане» предложат 70 миллионов евро. Также руководство «Манчестер Сити» предложило Леау контракт до конца сезона 2025/26 с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил три желтые карточки.
Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.