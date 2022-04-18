Манчестер, Великобритания, 18 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте, «Манчестер Сити» проявляется интерес к 22-летнему фланговому нападающему «Милана» и сборной Португалии Рафаэлу Леау.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

По информации источника, «россонери» готовы отпустить португальца, если «горожане» предложат 70 миллионов евро. Также руководство «Манчестер Сити» предложило Леау контракт до конца сезона 2025/26 с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил три желтые карточки.

Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.