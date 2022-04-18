Апшеронский район, Краснодарский край, , 16:58 — REGNUM Двухэтажное здание загорелось в Апшеронском районе Краснодарского края днём 18 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Сообщение о возгорании на хуторе Гуама поступило в 14:35, в 14:36 к месту вызова были направлены подразделения Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 15:35 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в хозяйственной постройке на площади 600 кв. м. Объявлен ранг пожара №2», — сообщили в пресс-службе.

Из здания эвакуированы 15 человек. На месте работают 47 человек личного состава, 14 единиц техники.