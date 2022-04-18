Курган, 18 апреля 2022, 16:57 — REGNUM В Курганской области достаточно свободных месторождений для добычи полезных ископаемых. Об этом заявил на расширенном совете по предпринимательству 18 апреля глава региона Вадим Шумков.

Щебень повышенной лещадности
Щебень повышенной лещадности
Anton Rakitskiy

В Курганской области сосредоточено более 250 месторождений полезных ископаемых, из них используются лишь 28, отметил губернатор Курганской области. В них находятся строительный камень, строительные пески, песчано-гравийные породы, кирпично-черепичные глины, керамзитовые глины, суглинки, трепел, торф, сапропель.

Вадим Шумков добавил, что есть участки, перспективные для дальнейшего геологического изучения. Они предоставляются для использования двумя способами: по результатам аукциона или заявлению в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2022 года на расширенном совете по предпринимательству глава Зауралья предложил местным предпринимателям месторождения полезных ископаемых, земельные участки и объекты для приватизации.

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