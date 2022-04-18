Курган, 18 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Курганской области достаточно свободных месторождений для добычи полезных ископаемых. Об этом заявил на расширенном совете по предпринимательству 18 апреля глава региона Вадим Шумков.

Anton Rakitskiy Щебень повышенной лещадности

В Курганской области сосредоточено более 250 месторождений полезных ископаемых, из них используются лишь 28, отметил губернатор Курганской области. В них находятся строительный камень, строительные пески, песчано-гравийные породы, кирпично-черепичные глины, керамзитовые глины, суглинки, трепел, торф, сапропель.

Вадим Шумков добавил, что есть участки, перспективные для дальнейшего геологического изучения. Они предоставляются для использования двумя способами: по результатам аукциона или заявлению в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2022 года на расширенном совете по предпринимательству глава Зауралья предложил местным предпринимателям месторождения полезных ископаемых, земельные участки и объекты для приватизации.