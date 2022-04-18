Ярославль, 18 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Ярославское правительство выделит около 240 миллионов рублей на создание резервного фонда лекарств Ярославской области. Об этом рассказал глава региона Михаил Евраев.

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«Приобретаем более 500 препаратов, чтобы обеспечить жителям стабильное, бесперебойное лечение. Большая часть медикаментов уже закуплена и поступила на склад. Дефицитные препараты, которые пропали из-за санкций, медики заменяют на аналогичные», — отметил Евраев.

Особое внимание врио губернатора пообещал уделить людям с редкими заболеваниями, которым нужны дорогостоящие препараты. Сейчас обеспечение этих пациентов постепенно переводят на федеральный уровень, чтобы обеспечить стабильность поставок из Минздрава.