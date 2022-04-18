Москва, , 16:55 — REGNUM Элитная недвижимость перестает быть эффективным инструментом для получения высоких доходов от аренды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве с начала февраля 2022 года упало число сделок на рынке элитной жилой недвижимости.

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«Снижение количества сделок по элитному жилью связано с падением ВВП, что формирует иную модель потребления – экономия на сверхпотреблении и создании подушки безопасности в форме ликвидных средств, — сказал Сафонов. — Кроме того, элитная недвижимость перестаёт быть эффективным инструментом вложения инвестиций или получения высоких доходов от аренды. Скорее всего, эта тенденция сохранится в ближайшие два года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рынок аренды коммерческой недвижимости не сильно пострадает от ухода из РФ ряда западных компаний.

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