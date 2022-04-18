Астрахань, , 16:54 — REGNUM Депутаты, представляющие Астраханскую область в Госдуме, за 2021 год заработали от 3,3 до 41 миллиона рублей. Сведения о доходах и имуществе были опубликованы на сайте Госдумы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ринат Аюпов (ЕР) заработал 19 млн 71 тыс. 414 рублей, его супруга – 498 тыс. 243 рубля. Депутату принадлежат две квартиры и автомобиль Toyota HILUX, его супруге – доли земельного участка и жилого дома и автомобиль BMW 630D XDRIVE. Двум детям депутата также принадлежат доли земельного участка и жилого дома. В безвозмездном пользовании у семьи – квартира, земельный участок и жилой дом.

Леонид Огуль (ЕР) задекларировал доход в 6 млн 301 тыс. 317 рублей, его супруга – 2 млн 502 тыс. 444 рубля. Депутату принадлежит участок земли, два гаража, баня, гостевой дом, «помещение» и автомобиль ВАЗ 21 060, его супруге – земельный участок, квартира, «здание» и автомобили Lexus RX 350 и Toyota Land Cruiser 200. В безвозмездном пользовании у них находится квартира.

Владимир Плякин («Новые люди», — Самарская, Ульяновская, Нижегородская, Астраханская области) за год заработал 41 млн 943 тыс. 528 рублей. Ему принадлежит земельный участок под ИЖС, квартира и автомобиль Mercedes-Benz GL 350 4 Matic, ещё одна квартира – в наёме. У ребёнка депутата в безвозмездном пользовании находятся две квартиры.

Николай Бурляев («Справедливая Россия – За правду», — Владимирская, Ивановская, Ярославская, Астраханская области и Калмыкия) указал доход в 3 млн 369 тыс. рублей, его супруга — 821 тыс. 838 рублей. Депутату принадлежит земельный участок для дачного пользования площадью 1500 кв. метров и автомобиль Volkswagen Touareg, его супруге — два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж, баня и автомобиль Volkswagen Passat. В безвозмездном пользовании у них находится квартира площадью 105,4 кв. метра.

Николай Арефьев (КПРФ, — Калмыкия, Астраханская, Волгоградская области) внёс в отчёт 6 млн 44 тыс. 972 рубля, его супруга – 433 тыс. 106 рублей. Депутату принадлежат два земельных участка и квартира, его супруге – квартира. Ещё одна квартира находится у супруги Арефьева в безвозмездном пользовании.