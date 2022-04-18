Киев, 18 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Украинский политик Виктор Медведчук попросил об обмене его на защитников и жителей города Мариуполя (ДНР) в своём видеообращении 18 апреля.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

Задержанный на Украине лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил в своём видео, что просит российского президента Владимира Путина и украинского главу Владимира Зеленского обменять его «украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности выхода через гуманитарные коридоры».

Напомним, Медведчук, задержанный в середине месяца СБУ, 16 апреля арестован судом во Львове.