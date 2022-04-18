Великий Новгород, , 16:48 — REGNUM В частном доме в Великом Новгороде задержан один из основных лидеров уголовно-преступной среды Новгородской области, имеющий статус так называемого «положенца», сообщили 18 апреля в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Требование ареста Pixabay.com

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области задержали ранее неоднократно судимого 36-летного мужчину, который занимает высшее положение в преступной иерархии.

«Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сфера его влияния распространялась на Новгородскую область», — указали в региональном управлении МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Проведены более десятка обысков по местам его пребывания в Великом Новгороде, а также местам жительства приближенных к нему лиц на территории Новгородской области.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. По ходатайству следователя и решению суда он арестован», — уточнили в пресс-службе.

Как стало известно ИА REGNUM, задержанный — Иван Коленько, известный по прозвищу «Ваня-колено». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.