Мехико, , 16:57 — REGNUM Мексиканский профсоюз просит правительство США расследовать случаи с увольнением сотрудников на заводе Panasonic. Борцы за улучшения условий труда рабочих утверждают, что компания грубо нарушила права работников, сообщает 18 апреля Reuters.

Диего Ривера. Права рабочих

Мексиканский профсоюз SNITIS утверждает, что завод Panasonic на границе в городе Рейноса нарушил американо-мексиканско-канадское соглашение (USMCA) от 2020 года, подписав профсоюзный контракт без ведома рабочих, не предоставив им шанса поучаствовать в обсуждении условий документа. Причем несколько десятков сотрудников, выступивших против, были уволены.

Напомним, что в США за последние шесть месяцев резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon, смогли объединиться в профсоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: В США резко выросло число заявок на вступление в профсоюз