Курган, , 16:42 — REGNUM В Курганской области на расширенном совете по предпринимательству 18 апреля глава региона Вадим Шумков предложил предпринимателям месторождения полезных ископаемых, земельные участки, госзаказы и объекты для приватизации. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

В регионе выставляются на торги более 20 месторождений общеполезных ископаемых. А также порядка 150 участков городских земель под застройку коммерческими и жилыми объектами. Свободными являются 2222 сельхозучастка площадью 116 тысяч га. В планах приватизации — 400 объектов.

Кроме того, в Курганской области есть несколько десятков вариантов разместить свое производство в индустриальных парках. В 2022 году предлагаются освоить госзаказы на более 200 объектов государственного и муниципального заказа под строительство, ремонт и благоустройство.

Ещё предлагается за счёт государства провести подготовку и переобучение кадров.

«И ко всему этому финансовая государственная поддержка. Наша задача общая – развитие экономики и создание новых рабочих мест. Все торги абсолютно прозрачны, вся информация публична и доступна. Все, кто имеет право заявиться, — заявляйтесь. Требование только одно – в сроки и качественно выполнять ту работу, которая размещается на торгах. Всё обеспечено платежеспособным заказом», — отметил Вадим Шумков.