Воронеж, , 16:41 — REGNUM Финансовую помощь получат семьи воронежцев, погибших в аварии с двумя автобусами 16 апреля, также помощь окажут пострадавшим в этой аварии. Об этом 18 апреля в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

«Сегодня я принял решение и о финансовой помощи. Пострадавшие в аварии воронежцы получат от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм (здесь будет экспертная оценка медиков). Семьям погибших воронежцев выплатим от 500 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от конкретной жизненной ситуации (наличие несовершеннолетних детей и т.д.). Уже поручил профильным службам заняться вопросом выплат», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария произошла вечером 16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на трассе «Дон». Столкнулись микроавтобус, в котором находились сотрудники местного предприятия, и рейсовый двухэтажный автобус, следовавший из Элисты в Санкт-Петебург. Погибли три человека, более десяти оказались в больницах, в том числе девять — в тяжёлом состоянии. По факту аварии уголовные дела возбудили СК и полиция.

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