Рязань, , 16:42 — REGNUM В 2021 году товарооборот Рязанской области с Индией составил свыше 500 млн долларов и по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе правительства региона.

Флаги России и Индии Mil.ru

Рязанские предприятия экспортируют в Индию радиолокационную аппаратуру и автоприцепы, контрольно-измерительное оборудование, кровельные материалы, пластмассовые изделия, кожу. Регион получает от индийских поставщиков электрическое оборудование, изделия из чёрных металлов, продукцию химической и пищевой промышленности.

Инвестиционный потенциал Рязанской области будет представлен в Индийской Торгово-промышленной палате – делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым прибыла в страну с бизнес-миссией. По словам генерального консула РФ в Мумбаи Алексея Суровцева, Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В работе бизнес-миссии запланированы встречи с официальными лицами и дипломатами, руководством Всеиндийской ассоциации промышленности, торговыми представителями.