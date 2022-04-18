Москва, 18 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. «Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Почта России

«Почта – это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг – здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. «Единая Россия» обратилась к Президенту с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем Съезде партии он это предложение поддержал», — сообщил Александр Хинштейн .

В свою очередь Максим Акимов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в реализации проекта и контроль за подготовкой заявок и проведением торгов с подрядчиками.