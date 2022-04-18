Калуга, 18 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Калуге по состоянию на 17 апреля зарегистрировано 3509 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 2690), показатель заболеваемости составил 100,9 на 10 тысяч совокупного населения при пороговом значении 93,9. Заболеваемость по совокупному населению выше пороговых показателей на 7,4%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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Превышение пороговых показателей на прошедшей неделе отмечено у взрослого населения на 33,2%. Увеличение числа заболевших по отношению к предшествующей неделе составило 97,6%. Темп увеличения зарегистрированных случаев по совокупному населению составил 30,4%. У детей во всех возрастных группах зарегистрировано снижение числа заболевших. Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей. В медицинские стационары региона госпитализировано 28 больных (предыдущая неделя — 32). Темп снижения — 12,5%. Образовательный процесс в учебных организациях проходит в обычном режиме.

Всего по Калужской области за неделю зарегистрировано 5788 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 5051). Темп прироста заболеваемости составил 14,6%.