Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Американская компания Johnson & Johnson согласилась выплатить $99 млн для урегулирования иска о роли компании в разжигании опиоидного кризиса в штате Западная Вирджиния, сообщает 18 апреля Reuters.

Офис Johnson & Johnson в США OpenGrid Scheduler Grid Engine

Компания заключила соглашение для закрытия судебного процесса, который начался в начале апреля в окружном суде округа Канава.

Штат Западная Вирджиния по-прежнему судится с компаниями Teva Pharmaceuticals и Allergan.

Напомним, что ранее аптечная сеть CVS Health согласилась выплатить $484 млн для урегулирования иска об опиоидном кризисе в США. Кроме этого, производитель лекарств Teva Pharmaceutical выплатит $194,8 млн, Allergan — $134,2 млн, а Endo International — $65 млн.

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