18 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Пользователи социальных сетей потребовали раскрыть список кураторов оскорбительного перформанса «Большая мать», премьера которого состоялась в Москве в Гостином дворе, и требуют наказать организаторов данного мероприятия.

Оксана Хмурова, , 20:38 — REGNUM Пользователи социальных сетей потребовали раскрыть список кураторов оскорбительного перформанса «Большая мать» киевского художника Олега Кулика, премьера которого состоялась в Москве в Гостином дворе, и требуют наказать организаторов данного мероприятия. Они считают, что это является оскорблением как граждан России, так и российских военнослужащих, которые сейчас ведут борьбу с нацизмом на Украине.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

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Генпрокуратура и Следственный комитет Российской Федерации проверят скандальный перформанс.

«Хочу знать этих кураторов поимённо! Кто затеял, кто позволил, кто выделил средства, кто организовал?! Не принять меры — значит, предать нашу армию, наш народ!» — пишет Стас Б., и его поддержали сотни пользователей в соцсети.

«Какое-то надругательство в такое время! Нужно быстрое следствие и показательный суд на тему, кто разрешил. Бабушка в украинской деревне с советским флагом всех объединила и вдохновила! А наши деятели культуры просто смешивают народ с грязью», — возмутилась Анна С.

«Я тоже бы хотела узнать их имена. Пусть всех поименно назовут! Это же самые настоящие предатели! Совсем одурели! Это уже ни в какие ворота не лезет!» — пишет Татьяна С.

Скульптура «Родина-мать зовёт!» Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За такое судить нужно. Это предательство!» — написал Василий А.

Десятки пользователей поддержали комментарий Никиты А., который отметил, что «современное искусство является извращением, перемешанным с употреблением наркотиков! Но ответ у них всегда один «я художник, я так вижу». На это Виталий Г. написал: «А у правоохранителей должен быть другой ответ — за такое зрение нужно лет десять давать строгого режима, не меньше». И этот комментарий также получил поддержку десятков пользователей.

Юрий Д. считает, что «это дерьмо нужно вывезти и разбить, организаторов к уголовной ответственности привлечь».

Светлана заметила: «Вы представляете, сколько у нас внутренних врагов? И они же вообще ничего не боятся!»

«В Москве почему-то много подпевал западным ценностям, пропаганде США и недовольных всем русским, хотя сами русские. Это что, либерализм внедрился в их мозги настолько глубоко, что даже для приличия они себя уже сдерживать не могут?» — спрашивает Элеонора Ш.

«Давно пора провести чистку среди чиновников! Просто обнаглели от безнаказанности!» — отметила Ирина Ф.

«Почему правоохранители безмолвствуют? Или их всё устраивает? Почему организаторы всё ещё на свободе?» — спросил Сергей П.

«Интересно, а из Минкультуры России чиновники на открытии были? Если да, то кто? Назовите имена! Кто позволил глумиться над национальным символом?» — возмутилась Светлана В.

«Жесть! Автора этого перфоманса представить народу. Таких «героев» люди должны знать в лицо. Помню Аленушку — чудище, люди быстро определились с ней, надеюсь, что и с этим мракобесием наш народ определится, ему место в сортире», — считает Галина И.

«Киевский художник? Это как вообще возможно? Как посмели позволить ему насмехаться над нашими святынями?» — спрашивает Федор Д.

«Как это развидеть?! Аленка из Нововоронежа как страшный сон. Думала, что дно уже пробито, но нет. Это еще хуже оказалось» — пишет Анастасия К.

«Пятая колонна, враги России. Очередное дерьмо от московской элитки», — пишет Игорь И.

Сергей Р. считает, что «спецоперация как лакмусовая бумага выявляет всех врагов России».

«Обнаглевшие «ятаквидельщики» и «ятакчувствовальщики» переворачивают специально историю, культуру и нравственность вверх ногами, и не стесняясь, насмехаются над людьми, стараются их расчеловечить. Если посмотреть на культуру последнего времени — это или зажравшиеся певуны определенной наклонности, или художники-скульпторы, которые красивее какашки ничего извлечь из своего гнилого либерального организма не могут», — возмущается Любовь Л.

«Неужели опять власти выскажут озабоченность? Там виноват не только автор этого убожества. Организаторы тоже. Да и власти московские что-то много на своей территории допускают провокаций», — пишет Татьяна Х.

«Сажать за такое нужно. Причём главных организаторов этого мракобесия. Художнику всё равно, деньги не пахнут. А вот те, кто это выставил, — враги! Причём хуже тех, что с автоматами, ибо стреляют в душу!» — возмутился Сергей Ц.

«Когда напротив Кремля ставили «12-метровую стопку не очень аккуратного дерьма», все наши либерасты захлебывались от счастья… «Большая мать» — следствие нашей радужной толерантности», — считает Иван Н.

«У меня язык не поворачивается назвать это искусством! Это ужас и извращение!», — отметил Виктор О.

«Это издевательство над символом Родина-Мать до каких пор будет продолжаться? Не надо позволять вести так себя. Всех, кто является участником этого позора, прямо или косвенно привлечь к ответственности, административной и гражданской. А возможно, и уголовной. Народу не нужна гнилая культура и архитектура!» — сообщила Татьяна П.

«Сталин, как нам тебя не хватает! Вот какой прок Отчизне от этого дерьма? Дали бы парню в руки ножовку, и пили лет семь на благо Родине, если ни на что путное не сгодится!» — считает Максим Б.

«Крысы во всю бегут с корабля. Вопрос, сколько их ещё осталось? Всё, что творится, напоминает полный дурдом, и это всё происходит при полном попустительстве власти», — отмечает Анжела М.

Пользователи из регионов России интересуются, куда смотрят московские власти: «А куда же Москва-то смотрит??? Такое дерьмо… Или им нравится?» — спросила Ольга С. из Краснодара. «Позор московской власти», — считает Анатолий Щ.

«Если мэр Москвы Собянин патриот, он должен немедленно уволить министра культуры Москвы, кураторов и организаторов этого безобразия», — уверена Яна Я.

«Для Коли из Уренгоя сделали такую родину-мать!» — пишет Александр Т.

«Тут нет культуры! Для нашей страны такие вещи — просто кощунство», — считает Дмитрий В.

«И желательно, чтобы «скульпторы» и креативные устроители выставки не оказались на момент возбуждения дела за границей. А то у нас пока раскачаются, все фигуранты уже далеко… Кстати, а кто-нибудь отсматривал экспонаты перед тем, как выставить? Там какое-то разрешение нужно? Или любой «художник», типа Павленского, имеет право своё вИдение прямо посреди Москвы выставлять по собственному усмотрению и хотению?» — пишет Ирина К.

«Да пока решается вопрос о возбуждении дела, закройте это непотребство хоть простынкой», — возмущается Сергей Р.

«Хотелось бы, чтобы дискуссии осуществлялись не вокруг фигуры скульптора, а вокруг разрешивших этот перформанс чиновников Минкульта, а также владельца этой галереи. И желательно с конкретным результатом, понятным для общественности. А то с последним ситуация в стране прихрамывает», — пишет Мария К.