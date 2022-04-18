Москва, , 16:30 — REGNUM Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев найден убитым в Москве, пишут 18 апреля СМИ. Также найдены убитыми его жена и дочь.

Уточняется, что информация о случившемся в полицию поступила в 14:44 мск. Затем полиция обнаружила на месте происшествия – в квартире на Университетском проспекте — три тела с огнестрельными ранениями.

По некоторым данным, тела обнаружила сестра Аваева. Как передаёт РЕН-ТВ, ей позвонил водитель банкира. Есть предположения, что женщину и девочку убил сам Аваев.