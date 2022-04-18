Москва, 18 апреля 2022, 16:25 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития и Максим Решетников провели встречу с представителями фармацевтических компаний – членов Консультативного совета по иностранным инвестициям, посвященную вопросам бесперебойного лекарственного обеспечения.
Михаил Мурашко сообщил, что правительством приняты серьезные решения как в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, так и в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках ОМС. Все они призваны обеспечить стабильность на рынке лекарств и не допустить их дефицита.
Отвечая на вопросы представителей фармацевтического бизнеса, Михаил Мурашко особо отметил возможности создания и применения иностранными производителями, локализовавшими производство препаратов в России, отечественных стандартных образцов, что значительно упростит их деятельность в условиях усложнившейся логистики. Работа по расширению производства российских стандартных образцов по поручению министра ведет подведомственный Минздраву Научный центр экспертизы средств медицинского применения.
Кроме того, в целях дополнительного упрощения доступа на лекарств на рынок, Михаил Мурашко сообщил, что «в ближайшее время будет проработан вопрос возможности использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, ранее уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без необходимости проведения дополнительных экспертиз».