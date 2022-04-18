Москва, , 16:25 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития и Максим Решетников провели встречу с представителями фармацевтических компаний – членов Консультативного совета по иностранным инвестициям, посвященную вопросам бесперебойного лекарственного обеспечения.

Лекарства ИА REGNUM

Михаил Мурашко сообщил, что правительством приняты серьезные решения как в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, так и в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках ОМС. Все они призваны обеспечить стабильность на рынке лекарств и не допустить их дефицита.

«В частности, проведено авансирование в рамках ОМС 240 млрд. рублей, что составляет до 80% всех расходов медицинских организаций на лекарственное обеспечение, –сообщил министр, — Это позволяет фармпроизводителям четко планировать производство и поставки препаратов. Сегодня мы благодаря системе маркировки видим движение лекарственных препаратов, их остатки в каждом регионе и ввод в гражданский оборот в режиме реального времени. Это позволяет нам с высокой точностью определять позиции, по которым в последствии возможно снижение доступности и заблаговременно принимать необходимые меры».

Отвечая на вопросы представителей фармацевтического бизнеса, Михаил Мурашко особо отметил возможности создания и применения иностранными производителями, локализовавшими производство препаратов в России, отечественных стандартных образцов, что значительно упростит их деятельность в условиях усложнившейся логистики. Работа по расширению производства российских стандартных образцов по поручению министра ведет подведомственный Минздраву Научный центр экспертизы средств медицинского применения.

Кроме того, в целях дополнительного упрощения доступа на лекарств на рынок, Михаил Мурашко сообщил, что «в ближайшее время будет проработан вопрос возможности использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, ранее уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без необходимости проведения дополнительных экспертиз».