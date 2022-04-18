Москва, , 16:23 — REGNUM Власти Китая смогли снизить зависимость его экономики от конъюнктуры международных рынков сбыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что рост ВВП Китая в I квартале 2022 года ускорился до 4,8%.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Экономика Китая уже длительный период времени ориентируется на внутреннее потребление, чему способствовала политика постепенного увеличения оплаты труда и развития системы государственного пенсионного страхования, – сказал Сафонов. — Это снижает зависимость китайской экономики от конъюнктуры международных рынков сбыта. Безусловно, определенное влияние оказывает и рост товарооборота с Россией. Скорее всего, Китаю удастся сохранить указанные темпы роста в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что главный риск, который угрожает экономике Китая, зависит не от Пекина, а от политики коллективного Запада.

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