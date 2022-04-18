Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжают осуществлять набор волонтёров для проведения мероприятий в День Победы. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM «Волонтёры Победы»

Добровольцы буду участвовать в праздничном параде, в шествии Бессмертного полка. Также волонтёры будут встречать ветеранов и гостей, раздавать жителям и гостям города георгиевские ленточки.

Осуществляет набор региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Более опытные и инициативные 25 человек станут лидерами волонтёрских команд.

Отметим, что стать волонтёром может стать гражданин РФ старше 16 лет. Приём заявок завершится уже совсем скоро, их будут принимать до 20 апреля.