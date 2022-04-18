Приштина, Сербия, 18 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Албанское сепаратистское в Приштине при достижении соглашения с Белградом по поводу использования автомобильных номеров на территории центральной Сербии и сепаратистского Косово будет руководствоваться принципом взаимности. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 18 апреля.

(сс) AgronBeqiri Альбин Курти

«Конечный срок для достижения решения — 21 апреля. Принцип взаимности будет в основе любого решения», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Напомним, что полгода назад Приштина запретила использование автомобильных номеров центральной Сербии на территории Косово. Против этого решения выступили сербы, проживающие на севере края. После долгосрочной блокады КПП Ярине и Брняк на севере края делегации Белграда и Приштны при посредничестве ЕС договорились о компромиссном, переходном решении — герб Сербии и символика сепаратистского Косово будут заклеиваться специальными наклейками при пересечении административной линии.