Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Тяжело травмированный во время выступления в Санкт-Петербурге 18-летний фигурист Евгений Семененко продолжает находиться под присмотром врачей в больнице, сообщил 18 апреля тренер спортсмена Алексей Мишин.

Фигурист Евгений Семененко. Федерации фигурного катания России

Напомним, инцидент произошел вечером 16 апреля в Ледовом дворце Петербурга, где Семененко вместе с другими именитыми фигуристами выступал на шоу «Союз Чемпионов» Евгения Плющенко. 18-летний Семененко упал при выполнении четверного прыжка, ударился головой о лёд, после чего безуспешно пытался самостоятельно подняться со льда. После падения на зрителей в первом ряду его унесли на носилках.

«Женю сразу же доставили в больницу, где была сделана томограмма и необходимые обследования. Внутричерепных повреждений нет, диагностировано довольно сильное сотрясение мозга. Состояние у Жени стабильное. Мы с ним постоянно на связи», — сообщил тренер спортсмена.

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