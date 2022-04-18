Москва, 18 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Лучшей валютой для хранения сбережений до сих пор остается доллар, и его в полной мере не может пока заменить никакая другая валюта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

401(K) 2012 Доллары

«В России растет спрос на наличную валюту, так как всем очевидно, что долларовый безнал – это риск либо принудительной обратной конвертации в рубли при желании ЦБ России, либо того, что вам не удастся вывести валюту из своего российского банка. А наличные деньги можно и в чемодане увезти», — сказал Головченко.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что пока самая лучшая валюта для хранения сбережений – это доллар, который в полной мере заменить пока никто не сможет.

«С евро пока слишком непонятная ситуация. Есть риски дальнейшего падения стоимости евро к тому же доллару», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в России юань так и не стал в глазах народа эффективным инструментом хранения сбережений.