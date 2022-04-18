Казань, 18 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Татарии 19 апреля на дорогах ожидается гололедица. Также прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лужа в лесу. Весна

По данным синоптиков, во вторник, 19 апреля, пройдут осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом. В отдельных районах Татарии ожидается туман, в северной части региона возможен гололед. Температура воздуха ночью составит —1…+4 °С, в южных и восточных районах будет около 8 градусов тепла. Днем температура повысится до +10 °С, в южных и восточных районах — до +15 °С.

В ночь на среду, 20 апреля, дожди сохранятся. На севере республики местами пройдет дождь с мокрым снегом. Днем небольшой дождь возможен лишь местами. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, на юге и востоке потеплеет до +9 градусов, днем ожидается +7…+12 °С, в юго-восточных районах до +16 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах к 21 – 22 апреля снежный покров может растаять.

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