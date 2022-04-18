Джакарта, 18 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 99,2% жителей страны имеют антитела к коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Tiomax80 Индонезия

«Уровень антител у индонезийцев вырос до 99,2%», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Первое исследование было проведено в декабре 2021 года. Тогда около 88,6% жителей Индонезии имели антитела к коронавирусу. Затем, в марте 2022 года, минздрав провел повторное исследование. В результате количество людей, у которых есть антитела, выросло до 99,2%.

По словам министра, уровень антител у граждан также вырос. По данным первого исследования, уровень антител варьировался в пределах 500-600. Сейчас, как пояснил Буди Гунади Садикин, он исчисляется тысячами, в районе 7000-8000.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом.