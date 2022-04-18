Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в этом году впервые побит рекорд самого тёплого дня. Температура воздуха 18 апреля превысила отметку +10,2 градуса, установленную в конце марта, сообщил 18 апреля главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенний Петербург

По его словам, с четвертого раза удалось преодолеть заветную отметку в +10,2 градусов, установленную еще 21 марта.

«[18 апреля] станет самым теплым в этом году. Но это не предел, и на этом не стоит останавливаться. На этой неделе столбик термометра в Санкт-Петербурге будет продолжать стремиться вверх, сначала к +13 градусам, потом и выше +15 градусов. Так что долгожданная весенняя погода наступила, вдобавок сухо и солнечно», — подытожил Колесов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на уход антициклона, в Петербурге в ближайшие дни не ожидается осадков, а дневная температура воздуха будет со знаком плюс.