Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Американский ультраправый сайт InfoWars подал заявление о добровольной защите от банкротства в суд Техаса, пытаясь остаться на плаву на фоне многочисленных исков о клевете, сообщает 18 апреля Reuters.

Алекс Джонс (сс) Mark Taylor

Процедура банкротства позволит приостановить все гражданские судебные процессы, что предоставит компании возможность разработать план по решению проблем.

Основатель сайта Алекс Джонс должен возместить ущерм трем истцам после того, как он ложно попытался распространить слухи о якобы мистификации массовой стрельбы в школе «Сэнди Хук» в 2012 году в Коннектикуте.

Джонс заявил, что стрельба, в результате которой погибли 20 детей и шесть сотрудников школы, была сфабрикована ради ужесточения контроля за оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма в размере $78 млн будет выплачена американским производителем винтовок Remington Arms родственникам некоторых погибших при стрельбе, которая произошла в 2012 году в школе «Сэнди Хук» в городе Ньютаун (штат Коннектикут, США).

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