* Понасенков — запрещённая в России организация

Рим, , 16:12 — REGNUM Блогер и историк Евгений Понасенков (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) покинул Россию. Об этом он сообщил РБК 18 апреля.

Евгений Понасенков Скриншот с YouTube

По словам Понасенкова, он перебрался в Италию, однако отметил, что это не эмиграция. «Я же сказал, что я принципиально принял решение остаться в России во время начала специальной военной операции, я два месяца ждал, но сколько ждать?.. Я же не могу менять тот образ жизни, к которому я привык. «Покинуть Россию» — это какая-то шизофрения, причём агрессивная и желание сделать фейки на пустом месте», — считает историк.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля 2022 года включило Понасенкова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ранее блогер в одном из своих прямых эфиров возмущался, почему российские военные взяли под контроль Бердянск — он предлагал «захватить» Италию, потому что она «красивая».

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