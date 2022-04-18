Тайдун, 18 апреля 2022, 16:16 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,3 вблизи Тайваня сообщает 18 апреля местная сейсмологическая служба.
Уточняется, что землетрясение зафиксировано у южного побережья Тайваня в Тихом океане, причём эпицентр подземных толчков располагался в 145 км от города Тайдун.
Очаг землетрясения залегал на глубине 35,6 км. Землетрясение почувствовали жители уездов Тайдун и Пиндун. Угрозу цунами не объявляли.
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