Тамбов, 18 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 9 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 апреля выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на один больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 115 тыс. 896 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 109 тыс. 495 пациентов, в том числе 95 – за последние сутки.

Всего скончались 2432 человека. Подтверждено два новых летальных случая.