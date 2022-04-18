Тамбов, , 16:06 — REGNUM Депутаты, представляющие Тамбовскую область в Госдуме, за 2021 год заработали от одного до шести миллионов рублей. Сведения о доходах и имуществе были опубликованы на сайте Госдумы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Поляков (ЕР) заработал 5 млн 682 тыс. 814 рублей, его супруга – 44 млн 140 тыс. 740 рублей. Депутату принадлежат четыре земельных участка, квартира, гараж, скважина минеральной воды и три нежилых здания. У его супруги в собственности – восемь земельных участков под магазины и строительство жилья, четыре квартиры, семь нежилых помещений, торговый комплекс, три здания магазина, два магазина, один объект незавершенного строительства и автомобиль Lexus RX 350. В безвозмездном пользовании у депутата – две квартиры, в аренде – три земельных участка. Его супруга арендует нежилое помещение, еще два помещения у нее в субаренде.

Доход Тамары Фроловой (ЕР) составил 5 млн 969 тыс. 31 рубль. Ей принадлежит квартира, она арендует земельный участок. Ещё одна квартира находится у Фроловой в безвозмездном пользовании.

Алексей Журавлев (ЛДПР) задекларировал доход в 5 млн 754 тыс. 447 рублей. За депутатом не числится недвижимости и транспорта. В безвозмездном пользовании у него находится жилой дом и квартира, у его детей – две квартиры.

Антон Ткачёв («Новые люди», — Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Тульская области) заработал 1,111 млн рублей – меньше всех в Госдуме. Недвижимости у депутата нет, ему принадлежит автомобиль BMW 318D. В пользовании у Ткачёва находится земельный участок, жилой дом и квартира.

Георгий Камнев (КПРФ, — Липецкая, Пензенская, Тамбовская области) указал доход в 2 млн 560 тыс. рублей, его супруга – 178 тыс. 214 рублей. В общей долевой собственности у них находятся три квартиры, у трёх их детей – ещё одна квартира. В пользовании у семьи депутата находятся ещё три квартиры.

Вадим Белоусов (СР, — Удмуртия, Кировская и Тамбовская области) заработал 5 млн 502 тыс. 805 рублей, его супруга – 13 млн 944 тыс. 834 рубля. Супруге депутата принадлежат земельный участок, жилой дом и квартира. Вся недвижимость – в Испании. У Белоусова в безвозмездном пользовании находятся две квартиры, в аренде – нежилое помещение.