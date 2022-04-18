Париж, 18 апреля 2022, 16:04 — REGNUM Европе необходимо сближаться с Россией. Это в её же интересах. Об этом 18 апреля в эфире радиостанции France Bleu заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
По её словам, сближение России с Европой — это «важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны».
Что касается принадлежности Крыма, то Ле Пен указала, что полуостров воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшими в марте 2014 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после соответствующего референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины до сих пор отказываются признать свершившийся факт, продолжая утверждать, что Крым является частью Украины.
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