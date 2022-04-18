Париж, 18 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Европе необходимо сближаться с Россией. Это в её же интересах. Об этом 18 апреля в эфире радиостанции France Bleu заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Я считаю, что Россия — великая держава, и я бы не хотела, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем», — пояснила политик.

По её словам, сближение России с Европой — это «важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны».

Что касается принадлежности Крыма, то Ле Пен указала, что полуостров воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего в марте 2014 года.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — подчеркнула кандидат в президенты Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после соответствующего референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины до сих пор отказываются признать свершившийся факт, продолжая утверждать, что Крым является частью Украины.