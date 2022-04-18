Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Учреждения культуры Санкт-Петербурга собрали и направили по назначению вторую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщили 18 апреля в пресс-службе городского комитета по культуре.

пресс-служба комитета по культуре СПб Гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце марта представители самых разных профессий, в том числе и сотрудники учреждений культуры Петербурга, вызвались помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

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На этот раз к акции по сбору предметов первой необходимости присоединились более 20 образовательных организаций в сфере культуры. Оказать помощь людям Донбасса решили и сотрудники театра «Мюзик-Холл», а также коллективы Специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих и Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусства.

«В общей сложности, в Центр международных гуманитарных связей передано более 2 тонн продуктов и вещей. В марте учреждениями культуры уже было направлено более 2,5 тонн гуманитарной помощи», — напомнили в комитете.

Городские театры, музеи, школы искусств и другие организации продолжают собирать товары первой необходимости, уточнили в ведомстве.