Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, по состоянию по состоянию на 15:25 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,66%, до $112,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«В первой половине дня цены пытались снижаться, но развития это движение не получило. В пользу нефтебыков продолжают играть ожидания шестого пакета антироссийских санкций ЕС, от которого все ещё ждут ограничений на покупку российской нефти.

Кроме того, осложняется политическая обстановка в Ливии, что уже привело к сокращению поставок. На этом фоне краткосрочный нисходящий тренд, начавший формироваться от недавних максимумов, был пробит наверх.

Тем не менее, рост добычи в США ставит под сомнение вероятность движения котировок к новым максимумам.

Вероятно, в ближайшее время котировки будут находиться в диапазоне $110-120 за баррель», — полагает эксперт.

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