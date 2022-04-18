Париж, 18 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация на Украине «деталь» для Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Владимир Путин и Марин Ле Пен

«Злодеяния, которые мы видим в Украине, — это деталь истории для Марин Ле Пен, если использовать формулу этой партии», — заявил Габриэль Атталь в эфире France 2, ссылаясь на слова Жан-Мари Ле Пена, отца кандидата в президенты Франции.

В 1987 году Жан-Мари Ле Пен заявил, что газовые камеры были «деталью в истории Второй мировой войны», что принесло ему осуждение со стороны общественности. Затем политик был исключен из партии после повторения этих слов в 2015 году.

«Мы видим, какой была бы Франция, если бы победила Марин Ле Пен, мы были бы союзниками России», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила желание создать «правительство национального единства».