Москва, , 16:31 — REGNUM Сенатор от Белгородской области Николай Рыжков задекларировал за 2021 год 7,5 млн рублей. Данные о доходах представителя правительства региона опубликованы на сайте Совета Федерации.

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Николай Рыжков — один из самых «возрастных» сенаторов, ему 92 года. Политик работает в Совфеде с 2003 года, его полномочия истекают в сентябре 2026-го. В 2020 году его заработок составил 6,7 млн рублей. Супруга сенатора увеличила доход с 224,5 тысяч рублей до 250,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один сенатор от Белгородской области, экс-губернатор Евгений Савченко за год получил более 15 мл рублей.

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