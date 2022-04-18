Курган, 18 апреля 2022, 16:02 — REGNUM В Курганской области за сутки на 18 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписаны по выздоровлению 158. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 68 заражённых коронавирусом курганцев, на трм человека меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 18 апреля выявлено 103 050 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 298 человек, скончались 1407 пациентов (на трёх человек больше, чем днём ранее).
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