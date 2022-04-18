Курган, , 16:02 — REGNUM В Курганской области за сутки на 18 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписаны по выздоровлению 158. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Всего за сутки выявлено 68 заражённых коронавирусом курганцев, на трм человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 18 апреля выявлено 103 050 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 298 человек, скончались 1407 пациентов (на трёх человек больше, чем днём ранее).

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