Подгорица, , 16:01 — REGNUM Волна роста цен в Черногории не обошла стороной и рынок недвижимости. Цены на квартиры с начала 2022 года выросли на десять процентов, сообщает телевидение RTCG со ссылкой на крупные риелторские компании.

Город Никшич. Черногория Borisniksic

В приморской Будве сложно найти квартиру ниже двух тысяч евро за квадратный метр, а в Подгорице цена превышает 1300 евро. Но, несмотря на это, спрос превышает предложение.

В новостройках стартовые цены составляют от 1250 до 1350 евро. На побережье цены в центре города колеблются от 2000 до 5000 евро за квадратный метр.