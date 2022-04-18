Сеул, 18 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад популярности профессионального бейсбола. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 17 марта среди 1004 человек в возрасте старше 18 лет, 31% участников опроса сообщили о проявлении хоть какого-то интереса к Корейской бейсбольной организации.

Известно, что данный показатель является самым низким с 2013 года.

Отмечается, что среди людей в возрасте старше 20 лет интерес к бейсболу проявляют лишь 18%. В 2013 году в данной возрастной группе показатель составил 40%, с 2017 по 2019 гг — около 30%, а в 2020 году — чуть выше 20%.