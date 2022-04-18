Москва, , 16:27 — REGNUM Доходы представителя от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в Совете Федерации Ирины Петиной в 2021 году снизились более чем на семь миллионов по сравнению с 2020 годом. Декларация доступна на сайте Совета Федерации.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году Ирина Петина задекларировала 5,78 млн рублей, годом ранее её заработок составлял 12,94 млн рублей. Политик по-прежнему владеет тремя земельным участками, жилым домом, тремя квартирами и Porsche Macan S.

Представитель в Совете Федерации от Рязанской облдумы Игорь Морозов увеличил доход с 5,89 млн рублей до 6,46 млн рублей. В его декларации помимо зданий и участков в собственности указана конюшня, автоприцеп и коневозка. Супруга политика, напротив, потеряла в доходе 769,5 тысячи рублей в 2021 году против 7,8 млн рублей в 2020-м, но она также владеет многочисленными складами, хозпостройками и сельхозтехникой, а также Audi Q5.