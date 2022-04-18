Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет участник банды наркоторговцев. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размер через интернет в составе организованной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре 18 апреля.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Следователи полагают, что злоумышленник через социальные сети получал информацию о расположении тайников с наркотиками, находил их и передавал закладки с запрещёнными веществами подельникам для дальнейшего сбыта. Подозреваемый был задержан с поличным.

В отношении других членов группы наркоторговцев материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.