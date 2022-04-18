Москва, 18 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Информация о возможной остановке эксплуатации самолётов SSJ-100 в России не соответствует действительности. Об этом 18 апреля заявили в госкорпорации «Ростех».

Dmitry Terekhov SSJ-100

В компании подчеркнули, что в настоящее время в стране есть практически всё необходимое для сервисного обслуживания самолётов SSJ. Проблемные моменты решаются, указали в «Ростехе».

«В партнёрстве с авиакомпаниями мы делаем всё, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолёты Sukhoi Superjet 100», — отметили в госкорпорации.

Напомним, ранее гендиректор «Ираэро» Юлия Лапина предупредила, что российские авиакомпании, эксплуатирующие лайнер SSJ-100, могут столкнуться с проблемами с ремонтом и поддержанием технической годности двигателей из-за санкций ЕС и США. В письме на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которое приводит РБК, отмечается, что в скором времени это может привести к приостановке полётов.

Читайте также: «Иркут» намерен выкупить самолеты SSJ100 у единственного эксплуатанта в ЕС

Гендиректор «Ираэро» попросила Кобзева предложить правительству возможное решение проблемы.